أيدت محكمة جنايات مستأنف شبين الكوم اليوم الأحد، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، بهتك عرض الطفلة "سجدة"، بعد رفض الاستئناف المقدم منه، ليصبح الحكم نهائيًا.

جاء القرار على خلفية الحكم الصادر في 23 أبريل من العام الماضي، عندما قررت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الأولى والمنعقدة بوادي النطرون إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لإعدامه، عقب ثبوت الجريمة، والتأكد من عدم إصابته بأي مرض نفسي.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024، عندما أرسلت أسرة الطفلة "سجدة"، 4 أعوام، لشراء "قرص" من مخبز قريب من منزلهم، فاستدرجها عامل بالمخبز في العشرينات من عمره إلى الداخل، وأغلق المكان لنحو 8 دقائق، واعتدى عليها بالضرب وهتك عرضها.

خرجت الطفلة في حالة انهيار دون إدراك لما حدث، قبل أن تكتشف الأسرة تفاصيل الواقعة.

تمكن الأهالي من ضبط المتهم أثناء محاولته الفرار بالصعود إلى العقار الموجود به المخبز والقفز من أعلاه، واعترف بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات.

كان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية آنذاك تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بتعرض الطفلة لاعتداء داخل المخبز، ونُقلت إلى مستشفى السادات العام نتيجة مضاعفات صحية خطيرة.

ألقت وحدة مباحث السادات القبض على المتهم، وحررت محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات التي انتهت بإحالته للمحاكمة، وصولًا إلى الحكم النهائي بتأييد الإعدام.

