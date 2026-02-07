مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
17:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

الأهلي ينعي وفاة منذر المساكني لاعب منتخب تونس

كتب - محمد عبد السلام:

07:25 م 07/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منذر المساكني نجم المنتخب التونسي (2)
  • عرض 5 صورة
    منذر المساكني نجم المنتخب التونسي (3)
  • عرض 5 صورة
    منذر المساكني نجم المنتخب التونسي (1)
  • عرض 5 صورة
    منذر المساكني نجم المنتخب التونسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم النادي الأهلي تعازيه في وفاة منذر المساكني لاعب الترجي ومنتخب تونس السابق.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي: "مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التعازي والمواساة إلى مجلس إدارة نادي الترجي التونسي الشقيق وجماهيره، في وفاة الكابتن منذر المساكني، لاعب نادي الترجي ومنتخب تونس الأسبق، والد الكابتن يوسف المساكني، لاعب نادي الترجي".

واختتم: "داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي منذر المساكني نجم المنتخب التونسي منذر المساكني وفاة منذر المساكني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار
زووم

أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار
تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
نصائح طبية

تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أخبار مصر

"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
علاقات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران