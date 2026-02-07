الأهلي ينعي وفاة منذر المساكني لاعب منتخب تونس

قدم النادي الأهلي تعازيه في وفاة منذر المساكني لاعب الترجي ومنتخب تونس السابق.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي: "مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التعازي والمواساة إلى مجلس إدارة نادي الترجي التونسي الشقيق وجماهيره، في وفاة الكابتن منذر المساكني، لاعب نادي الترجي ومنتخب تونس الأسبق، والد الكابتن يوسف المساكني، لاعب نادي الترجي".

واختتم: "داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".