أعلن ياجو فيراتس مدير العمليات في وكالة ROC البرازيلية العالمية، والتي تضم أبرز اللاعبين ومن بينهم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن اقتراب التعاقد مع لاعب مصري شاب خلال الفترة المقبلة.

وقال فيراتس في تصريحات تلفزيونية إنه تابع عدداً من المواهب الصغيرة خلال العام الماضي بعد وصوله المتأخر إلى عالم كرة القدم على أعلى مستوى.

وأوضح: "جئت إلى قمة كرة القدم متأخراً وخلال العام الماضي شاهدت بعض اللاعبين الصغار".

وأضاف: "خلال عدة أسابيع سنعلن عن لاعب مصري شاب سيوقع رسمياً مع وكالتنا".

وأشار مدير عمليات ROC إلى أن اللاعب يستحق فرصة أكبر:"تابعنا هذا اللاعب جيداً، وهو جدير بأن يحصل على فرصة في دوري أعلى".

واختتم فيراتس تصريحاته قائلاً:"لن أذكر اسم اللاعب الآن.. من حقكم أن تسألوني عنه، ومن حقي أن أرفض الإجابة".