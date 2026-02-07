مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

نابولي

جميع المباريات

رسميا.. الزمالك يوفر طائرة خاصة لعودة الفريق من زامبيا

كتب : هند عواد

02:28 م 07/02/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حسام عبد المجيد لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    المهدي سليمان لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمد إسماعيل لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    الونش لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع إدارة الكرة، في بيان رسمي، توفير طائرة خاصة لرحلة عودة الفريق الأول لكرة القدم من زامبيا.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي، في الثالثة عصر غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بيان الزمالك: "يأتي ذلك من أجل توفير فترة راحة أطول للفريق قبل مواجهة سموحة المقرر لها يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز".

وأضاف: "ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، زامبيا عقب انتهاء المباراة على أن تعود إلى القاهرة بعد منتصف ليل يوم الإثنين المقبل".

