رسميا.. الزمالك يوفر طائرة خاصة لعودة الفريق من زامبيا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع إدارة الكرة، في بيان رسمي، توفير طائرة خاصة لرحلة عودة الفريق الأول لكرة القدم من زامبيا.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي، في الثالثة عصر غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بيان الزمالك: "يأتي ذلك من أجل توفير فترة راحة أطول للفريق قبل مواجهة سموحة المقرر لها يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز".

وأضاف: "ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، زامبيا عقب انتهاء المباراة على أن تعود إلى القاهرة بعد منتصف ليل يوم الإثنين المقبل".