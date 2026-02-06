الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدافعه ياسر إبراهيم، خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري، عصر غدا، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل الجزائري، في التاسعة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "ياسر إبراهيم يعود لقيادة دفاعات الفريق في مباراة شبيبة القبائل بدلا من أحمد رمضان بيكهام".

وأضاف: "اللاعب تعافى تماما من الإصابة التي أبعدته عن مباراة البنك الأهلي الأخيرة، وييس توروب المدير الفني للفريق، تسلم تقرير بحالة ياسر أمس".

واختتم المصدر: "التقرير يفيد بأن ياسر جاهزا، ثم شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية ليقرر ضمه للقائمة التي اصطحبها للجزائر".

