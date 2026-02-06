مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

كتب : مصراوي

02:47 م 06/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم وأشرف داري بقميص الأهلي الثالث
  • عرض 8 صورة
    أفشة وياسر إبراهيم أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم من تدريبات الأهلي اليوم_14
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (3)
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم من مران الأهلي
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم مع الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدافعه ياسر إبراهيم، خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري، عصر غدا، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل الجزائري، في التاسعة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "ياسر إبراهيم يعود لقيادة دفاعات الفريق في مباراة شبيبة القبائل بدلا من أحمد رمضان بيكهام".

وأضاف: "اللاعب تعافى تماما من الإصابة التي أبعدته عن مباراة البنك الأهلي الأخيرة، وييس توروب المدير الفني للفريق، تسلم تقرير بحالة ياسر أمس".

واختتم المصدر: "التقرير يفيد بأن ياسر جاهزا، ثم شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية ليقرر ضمه للقائمة التي اصطحبها للجزائر".

اقرأ أيضًا:

الغندور يكشف موقف ياسر إبراهيم من مواجهة شبيبة القبائل

سباعي الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين بلا نادٍ قبل غلق الانتقالات الشتوية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم الأهلي الأهلي وشبيبة قبائل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
الداخلية تنفي تردى أوضاع الاحتجاز داخل قسم شرطة بالإسكندرية
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي تردى أوضاع الاحتجاز داخل قسم شرطة بالإسكندرية
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد في باكستان إلى أكثر من 30 قتيلا
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد في باكستان إلى أكثر من 30 قتيلا
ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"
زووم

ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"
تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة
أخبار المحافظات

تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان