محمد الشناوي: "كل مباراة لها ظروفها وتركيزنا في أعلى مستوياته"

كتب : هند عواد

03:52 م 06/02/2026
أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر في التاسعة مساء غدا السبت.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "في هذه المرحلة جميع المباريات صعبة، لا توجد مباراة سهلة، المنافس يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصعود".

واختتم: "الأهلي استعد بالشكل المناسب، فكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وتركيز لاعبي الفريق في أعلى مستوياته؛ لتقديم أداء قوي وتحقيق الهدف المطلوب، الاحترام المتبادل داخل الملعب هو الأساس، والجميع يركز على المباراة فقط؛ من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

