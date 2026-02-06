مدرب الأهلي: "حزين لإصابة زيزو"

محمد الشناوي: "كل مباراة لها ظروفها وتركيزنا في أعلى مستوياته"

تحدث الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها في التاسعة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

علق الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على غيابات الفريق، قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها في التاسعة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تركيزي ينصب على اللاعبين الموجودين معي في الجزائر حاليا، لكنني حزين على إصابة زيزو وخسارة لاعب مؤثر مثله، أتمنى له الشفاء العاجل والعودة بشكل أفضل".

واختتم: "الأهلي يدرك حجم الضغوط المفروضة عليه، وأنه مطالب دائمًا بالفوز في كل مباراة، وهو أمر طبيعي في كرة القدم".

