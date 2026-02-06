دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: (ميت عقبة - العجوزة - الدقي - أحمد عرابي ومتفرعاته)، لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 من مساء اليوم، وحتى الساعة 6 من صباح السبت 7 فبراير 2026.

وأرجعت الشركة، في بيان، سبب قطع المياه إلى وجود أعمال تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم، بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، نتيجة تعارض الخط مع مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر، في المسافة من شارع السودان حتى شارع لبنان.

وأهابت شركة مياه الشرب، بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مشيرةً إلى أنه في حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الجارية وعودة ضخ المياه للمواطنين.

