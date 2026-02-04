مباريات الأمس
أحمد شريف الأعلى.. ما هو تقييم لاعبي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:49 م 04/02/2026 تعديل في 05/02/2026
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره كهرباء الإسماعيلية بخماسية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وتألق لاعبو الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالفوز 5-2، حيث سجل ناصر منسي هدف، عدي الدباغ هدفين، وأحمد شريف ثنائية أيضًا ليحصد جائزة رجل المباراة.

تقييم لاعبو الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

محمد صبحي 6.7

محمود الونش 7.4

أحمد خضري 6.5

السيد أسامة 6.6

محمد إبراهيم 6.1

آدم كايد 7.3

محمد إسماعيل - 6

أحمد حمدي 6.7

أحمد شريف 8.3

ناصر منسي 8.2

عدي الدباغ 7.7

إقرأ أيضًا:

بعد ثنائية الدباغ.. ترتيب هدافي الدوري المصري 2026/25

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد شريف الزمالك وكهرباء الإسماعيلية تقييم لاعبو الزمالك مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

