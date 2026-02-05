هل يعود مصطفى شلبي للزمالك مرة أخرى؟.. مصدر يوضح

ماذا قال معتمد جمال عن الغيابات؟ ومن هم الـ14 لاعبًا خارج قائمة الزمالك؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك إمكانية عودة مصطفى شلبي، لاعب فريق البنك الأهلي، إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان مصطفى شلبي قد رحل عن نادي الزمالك في الموسم الماضي، لينضم إلى صفوف البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي.

ويقدم شلبي مستويات مميزة مع فريقه الحالي البنك الأهلي، وكان آخرها تسجيله هدفًا في شباك الأهلي خلال مواجهة الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز، ليحصد جائزة رجل المباراة.

وأوضح مصدر مطلع أن عودة مصطفى شلبي إلى الزمالك تبقى أمرًا واردًا، ولكن وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق، مشددًا على أن ذلك لن يحدث خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف المصدر أن اللاعب يُعد من العناصر المميزة، ويملك علاقة جيدة مع جماهير الزمالك، إلا أن النادي يعاني حاليًا من عقوبة إيقاف القيد، وهو ما يمنع إبرام أي صفقات في الوقت الراهن.

وأشار المصدر إلى أنه في حال طلب الجهاز الفني التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيتم مناقشة الأمر في حينه وفقًا لمصلحة الفريق.