مدرب كامويش السابق يمنحه نصائح ذهبية للنجاح مع الأهلي

بعد أزمة إمام عاشور.. توروب يغير خطة الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

ماذا قال معتمد جمال عن الغيابات؟ ومن هم الـ14 لاعبًا خارج قائمة الزمالك؟

قدم السويدي يان ميان المدير الفني السابق للمهاجم البرتغالي يلتسين كامويش، نصائح مهمة للاعب بعد انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح ميان في تصريحات تلفزيونية أن النجاح في مصر يتطلب من كامويش التكيف مع أسلوب اللعب الجديد وثقافة النادي، والبيئة المحيطة به بشكل عام.

وأشار إلى أهمية بناء علاقات إيجابية مع زملائه اللاعبين والمدربين وكل من حوله، مؤكداً أن التواصل والارتباط بالناس والمدينة والبلد جزء أساسي من عملية التأقلم، بالإضافة إلى التركيز على الفوز بالمباريات باعتباره العامل الأساسي في تقييم أدائه.

وأضاف: "في النهاية سيواجه بعض التحديات، والمفتاح هو كيفية التعامل معها، والقتال من أجل حجز مكان أساسي في التشكيلة وتسجيل الأهداف، والمساهمة في انتصارات الفريق".