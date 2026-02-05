فُجِع عبد الحميد حسن "ميدو"، نجم الأهلي السابق، بوفاة زوجته، صباح اليوم الخميس الموافق 5 فبراير، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وأعلن عبد الحميد حسن خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله زوجتي."

كما أوضح موعد ومكان صلاة الجنازة، قائلًا: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الرحمة بجوار مستشفى الشفا بمدينة الشروق، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة."