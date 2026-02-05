إعلان

موعد ومكان الامتحان الشفوي لوظائف الطب الشرعي -(رابط الاستعلام)

كتب : محمد أبو بكر

11:21 ص 05/02/2026

مصلحة الطب الشرعي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد ومكان عقد الامتحان الشفوي للمتقدمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني الخاص بمسابقة شغل عدد (61) وظيفة بمصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل.

ويمكن للمتقدمين، بحسب بيان "التنظيم والإدارة"، الخميس، الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني الاستعلام عبر بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

ومن المقرر أن يعقد الامتحان الشفوي بمقر مصلحة الطب الشرعي، 5 شارع بيرم التونسي زينهم، السيدة زينب، محافظة القاهرة.

وأكد الجهاز، على أن الحضور سيكون وفقًا للمواعيد المقررة لكل متقدم، والتي ستظهر من خلال صفحة الاستعلام الخاصة به على بوابة الوظائف الحكومية، مع الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.

مصلحة الطب الشرعي وظائف الطب الشرعي فرص عمل

