الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

بشير التابعي يهاجم صفقات الأهلي: تعاقدات للعناد مع الزمالك

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 05/02/2026
وجه بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، انتقادات لقرارات النادي الأهلي الفنية والتعاقدية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد بشير في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي لا يحتاج إلى صفقات جديدة في الوقت الحالي وأن ما يحدث يبدو وكأنه يدخل في إطار المنافسة مع الزمالك بدافع العناد.

وقال التابعي إن بعض اختيارات الأهلي في المباريات الأخيرة جاءت غير مفهومة، مشيراً إلى الدفع بعدد من النجوم في مراكز ليست مراكزهم الأساسية دون وجود رؤية فنية واضحة.

وأضاف أن الأهلي يبرم تعاقدات لا ترتبط باحتياجات الفريق الحقيقية، بل تأتي في إطار محاولة التفوق على الزمالك في سوق الانتقالات، رغم امتلاك الفريق الأحمر لقائمة مكتملة لا تعاني من نقص يستدعي هذا العدد من الصفقات.

وعن وضع الزمالك الحالي، أكد أن الفريق يعيش ظروفاً صعبة للغاية واصفاً حالته بـ"المشلولة"، في ظل إيقاف القيد والأزمات المالية التي تعيق تدعيم الصفوف بلاعبين جدد.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الفارق في القدرة على إبرام الصفقات لا يعني بالضرورة التفوق داخل الملعب، مشدداً على أن الزمالك بحاجة إلى حلول جذرية لأزماته من أجل العودة للمنافسة بقوة.

الأهلي صفقات الأهلي الزمالك بشير التابعي

