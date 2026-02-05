إعلان

إعلام روسي: محادثات أبوظبي تناقش آلية وقف النار بأوكرانيا والقضايا الإقليمية

كتب : مصراوي

11:22 ص 05/02/2026

أوكرانيا وروسيا

موسكو - (د ب أ)

قال مصدر لوكالة تاس الروسية للأنباء إن المحادثات بشأن أوكرانيا تتواصل في العاصمة الإماراتية أبوظبي بصيغة ثلاثية.

وأضاف المصدر "يجري عقد اجتماع جديد بصيغة ثلاثية".

وقال المصدر إن المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي تبحث القضايا الاقتصادية، وإطار وقف إطلاق النار، والقضايا الإقليمية.

وأضاف المصدر "بشكل عام، تتناول الأطراف المسائل الاقتصادية والقضايا الإقليمية وآلية وقف إطلاق النار".

وكانت روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد عقدت الجولة الأولى من المشاورات الأمنية الثلاثية في أبوظبي يومي 23 و24 يناير الماضي.

وترأس الفريق التفاوضي الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيجور كوستيوكوف، فيما ترأس الأمين العام لمجلس الأمن القومي والدفاع، رستم عمروف، فريق العمل الأوكراني.

وانطلقت الجولة الثانية من المحادثات في العاصمة الإماراتية أمس الأربعاء.

أوكرانيا روسيا محادثات أبوظبي وقف النار بأوكرانيا

