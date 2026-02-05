وجّه الإعلامي مدحت شلبي رسالة واضحة إلى إدارة النادي الأهلي بشأن أزمة لاعب الفريق إمام عاشور، بعد قرار إيقافه وتغريمه مؤخرا.

وأكد "شلبي" خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن غياب إمام عاشور كان له تأثير فني واضح على نتائج الأهلي، مستندًا إلى الأرقام، حيث حقق الفريق فوزًا وحيدًا في آخر أربع مباريات بالدوري، وكان هذا الفوز في المباراة التي شارك فيها اللاعب، بينما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل في غيابه، ما أدى إلى فقدان 6 نقاط كاملة.

وأشار إلى أن تصرّف إمام عاشور يُعد خطأً جسيمًا وغير مقبول، واصفًا إياه بـ"الهروب من المعركة"، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن قرار إيقاف اللاعب لا يوقع العقوبة عليه وحده، بل يمتد أثره إلى الفريق ككل، في ظل تراجع النتائج.

وأوضح شلبي أن وجود أسماء كبيرة داخل الفريق مثل زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وبن رمضان لم ينجح في تعويض غياب إمام عاشور فنيًا، مؤكدًا أن بعض الصفقات لم تقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن.

وانتقد شلبي ما وصفه بوجود حالة من عدم الانضباط في إدارة ملف الكرة داخل النادي، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتماشى مع الصورة الذهنية المعروفة عن الأهلي.

واقترح شلبي حلاً يتمثل في إعادة إمام عاشور للمشاركة بداية من المباراة المقبلة، مع توقيع عقوبة مالية مغلظة عليه، معتبرًا أن مضاعفة العقوبة المالية إلى نحو 4 ملايين جنيه ستكون أكثر فاعلية من استبعاده فنيًا، قائلًا: "أوجعه بالفلوس ولكن لا يصح أن تحارب وأنت تتخلى عن سلاح".

كما وجه تحذير اللاعب من خسارة دعم جماهير الأهلي، خاصة بعد هتاف البعض ضده في المدرجات، مؤكدًا أن الحفاظ على العلاقة مع الجمهور لا يقل أهمية عن الالتزام الفني.