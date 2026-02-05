مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"مترميش سلاحك".. مدحت شلبي يوجه رسالة للأهلي بشأن إمام عاشور

كتب : محمد خيري

10:52 ص 05/02/2026 تعديل في 10:57 ص
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور 1
  • عرض 14 صورة
    امام عاشور
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه الإعلامي مدحت شلبي رسالة واضحة إلى إدارة النادي الأهلي بشأن أزمة لاعب الفريق إمام عاشور، بعد قرار إيقافه وتغريمه مؤخرا.

وأكد "شلبي" خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن غياب إمام عاشور كان له تأثير فني واضح على نتائج الأهلي، مستندًا إلى الأرقام، حيث حقق الفريق فوزًا وحيدًا في آخر أربع مباريات بالدوري، وكان هذا الفوز في المباراة التي شارك فيها اللاعب، بينما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل في غيابه، ما أدى إلى فقدان 6 نقاط كاملة.

وأشار إلى أن تصرّف إمام عاشور يُعد خطأً جسيمًا وغير مقبول، واصفًا إياه بـ"الهروب من المعركة"، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن قرار إيقاف اللاعب لا يوقع العقوبة عليه وحده، بل يمتد أثره إلى الفريق ككل، في ظل تراجع النتائج.

وأوضح شلبي أن وجود أسماء كبيرة داخل الفريق مثل زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وبن رمضان لم ينجح في تعويض غياب إمام عاشور فنيًا، مؤكدًا أن بعض الصفقات لم تقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن.

وانتقد شلبي ما وصفه بوجود حالة من عدم الانضباط في إدارة ملف الكرة داخل النادي، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتماشى مع الصورة الذهنية المعروفة عن الأهلي.

واقترح شلبي حلاً يتمثل في إعادة إمام عاشور للمشاركة بداية من المباراة المقبلة، مع توقيع عقوبة مالية مغلظة عليه، معتبرًا أن مضاعفة العقوبة المالية إلى نحو 4 ملايين جنيه ستكون أكثر فاعلية من استبعاده فنيًا، قائلًا: "أوجعه بالفلوس ولكن لا يصح أن تحارب وأنت تتخلى عن سلاح".

كما وجه تحذير اللاعب من خسارة دعم جماهير الأهلي، خاصة بعد هتاف البعض ضده في المدرجات، مؤكدًا أن الحفاظ على العلاقة مع الجمهور لا يقل أهمية عن الالتزام الفني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدحت شلبي إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
زووم

"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
اعتدى جنسيًا على طفل في حديقة عامة.. المشدد 15 سنة لعاطل بالإسكندرية
أخبار المحافظات

اعتدى جنسيًا على طفل في حديقة عامة.. المشدد 15 سنة لعاطل بالإسكندرية
إسرائيل تبدأ شق طريق يعزل القدس عن "محيطها الفلسطيني"
شئون عربية و دولية

إسرائيل تبدأ شق طريق يعزل القدس عن "محيطها الفلسطيني"
العلم يكشف.. كيف يؤثر الدش المظلم على الدماغ والنوم؟
نصائح طبية

العلم يكشف.. كيف يؤثر الدش المظلم على الدماغ والنوم؟
الداخلية تكشف تفاصيل واقعة "ملصق صل على النبي ولافتة العاشر"
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة "ملصق صل على النبي ولافتة العاشر"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس