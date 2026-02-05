مباريات الأمس
"صدمة للزمالك".. الكرمة العراقي يكشف مفاجآت في عقد أحمد عبد القادر

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 05/02/2026
كتب - نهى خورشيد

أكد علي إسماعيل المنسق الإعلامي لنادي الكرمة العراقي أن المفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد عبد القادر انطلقت قبل أسبوعين، مشيراً إلى أن الفريق العراقي كان يستهدف اللاعب فقط من صفوف الأهلي.

وأوضح إسماعيل في تصريحات تلفزيونية أن الأمور تم حسمها بشكل كامل مع اللاعب وإدارة النادي وتم توقيع عقد يمتد لموسم ونصف.

وأضاف أن العقد يتضمن بنداً يمنع انتقال أحمد عبد القادر لأي فريق داخل مصر غير الأهلي، ما يؤكد حرص النادي على حماية مصالحه وعدم التفريط في لاعبيه داخل السوق المحلي.

وكانت تقارير صحفية سابقة، أشارت عن وجود اهتمام من قبل إدارة الزمالك للتعاقد مع أحمد عبدالقادر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أحمد عبد القادر الأهلي الكرمة العراقي الزمالك

