"عبد المجيد قفلها".. مدافع البنك الأهلي خارج حسابات الزمالك في يناير

كتب : محمد خيري

10:00 ص 05/02/2026
    مصطفى الزناري
    مصطفى الزناري
    مصطفى الزناري لاعب طلائع الجيش
    مصطفي الزناري

خرج مصطفى الزناري، مدافع نادي البنك الأهلي والمعار من صفوف الزمالك، من حسابات العودة إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل استقرار الجهاز الفني على استمرار حسام عبد المجيد.

وأكدت مصادر مطلعة أن موقف عودة مصطفى الزناري إلى الزمالك لا يزال معلقًا حتى الآن، خاصة أن إعارة اللاعب ممتدة حتى نهاية الموسم الجاري في شهر يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر أن حسم عودة الزناري كان مرتبطًا بإمكانية رحيل حسام عبد المجيد، أو في حال احتياج الفريق لدعم خط الدفاع بسبب الإصابات، إلا أن رحيل عبد المجيد في الفترة الحالية أصبح أمرًا صعبًا، بعد غلق باب القيد في الدوريات الأوروبية.

وبناءً على ذلك، تقرر استمرار مصطفى الزناري ضمن صفوف البنك الأهلي حتى نهاية الموسم، وخروجه من حسابات الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

