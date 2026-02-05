ما مدى أمان البنج الكلي للأطفال؟ وهل يسبب الوفاه؟

البنج الكلي هو مجموعة من الأدوية التي تُعطى عن طريق الوريد أو الاستنشاق، بهدف إدخال الطفل في حالة نوم عميق يفقد خلالها الوعي تمامًا ولا يشعر بالألم أثناء الإجراء الطبي. وخلال فترة التخدير، يجب أن يكون الطفل تحت مراقبة دقيقة للوظائف الحيوية مثل التنفس ونبض القلب وضغط الدم، بواسطة طبيب تخدير متخصص لضمان سلامته.

لماذا يحتاج الطفل إلى التخدير العام؟

يلجأ الأطباء إلى التخدير العام في عدة حالات، من أبرزها:

- العمليات الجراحية الكبيرة أو شديدة الألم التي لا يستطيع الطفل تحملها وهو واعٍ.

- الإجراءات التي تتطلب ثبات الطفل الكامل دون أي حركة.

- بعض الحالات الطبية المعقدة، مثل جراحات القلب أو استئصال الأورام، التي لا يمكن إجراؤها دون فقدان الوعي الكامل.

الآثار الجانبية الشائعة بعد الإفاقة

قد تظهر على الطفل بعض الأعراض المؤقتة بعد الاستيقاظ من البنج، والتي غالبًا ما تزول خلال ساعات قليلة، وتشمل:

- النعاس أو الارتباك.

- الغثيان أو القيء.

- رعشة خفيفة أو شعور بالبرد.

- ألم بسيط في الحلق، خاصة إذا تم استخدام أنبوب للتنفس أثناء العملية.

ويؤكد الأطباء أن هذه الأعراض شائعة وغير خطيرة في أغلب الحالات، ويتعافى معظم الأطفال منها سريعًا.

المخاطر المحتملة للبنج الكلي

رغم التطور الكبير في مجال التخدير وارتفاع معدلات الأمان، فإن البنج الكلي لا يخلو من مخاطر محتملة، خاصة لدى الأطفال الصغار.

وبحسب موقع Healthline الطبي، التعرض المتكرر أو الطويل للتخدير العام في سن مبكرة، خصوصًا قبل سن 3 سنوات، قد يرتبط بتأثيرات طفيفة على التطور السلوكي أو الإدراكي، إلا أن النتائج لا تزال قيد البحث ولم تُحسم بشكل قاطع.

مخاطر فورية أثناء الجراحة

في حالات نادرة جدًا، قد تحدث مضاعفات أثناء التخدير، منها:

- دخول الطعام أو السوائل إلى الرئتين، ما قد يسبب التهابًا رئويًا.

- اضطرابات في التنفس أو ضربات القلب.

- ردود فعل تحسسية تجاه أدوية التخدير.

وتقل هذه المخاطر بشكل كبير عند وجود فريق تخدير متخصص والالتزام بالإجراءات الطبية السليمة.

تحذيرات وتوصيات طبية

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من أن التعرض المتكرر أو الطويل لأدوية التخدير العام والمهدئات لدى الأطفال دون سن 3 سنوات أو لدى النساء الحوامل في الثلث الأخير من الحمل قد يؤثر على نمو الدماغ.

وأوضحت FDA أن التعرض لمرة واحدة أو لفترة قصيرة نسبيًا لا يُرجح أن يسبب مشاكل سلوكية أو تعليمية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين فوائد التخدير وضرورات العلاج، ومناقشة المخاطر والفوائد مع الأطباء وأولياء الأمور قبل أي عملية.

رغم أن التخدير العام يُعتبر آمنًا لدى الأطفال الأصحاء، إلا أن هناك احتمالًا نادرًا جدًا لحدوث مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، خاصة في حالات الأطفال الذين يعانون من أمراض معقدة أو يخضعون لعمليات طويلة أو تحت ظروف طبية طارئة.

ووفقًا لـ (Pediatric Surgery Library)، تتراوح نسبة الوفاة المرتبطة بالتخدير عند الأطفال بين 0.1 و1.4 حالة لكل 10,000 عملية، ما يجعلها حدثًا نادرًا لكنه واقعي، ويؤكد أهمية وجود فريق تخدير متخصص وإجراءات طبية دقيقة لضمان سلامة الأطفال أثناء العمليات.

نصائح مهمة للآباء قبل العملية

- مناقشة تفاصيل التخدير مع طبيب تخدير متخصص في الأطفال.

- إبلاغ الفريق الطبي بالتاريخ الصحي الكامل للطفل، بما في ذلك أي أمراض أو أدوية يتناولها.

- الالتزام بتعليمات الصيام قبل العملية بدقة لتقليل مخاطر التخدير.