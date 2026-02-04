مباريات الأمس
8 لاعبين.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

كتب-مراسل مصراوي:

09:43 ص 04/02/2026
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 8 لاعبين من قوامه الأساسي، خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم.

موعد مباراة الزمالك وكهربا الإسماعيلية

يستضيف ستاد هيئة قناة السويس، مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، التي تنطلق في الثامن مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

يغيب عن الزمالك كل من، سيف الدين الجزيري ومحمد السيد ومحمد شحاتة بسبب الإصابة، ومحمود بنتايك وأحمد ربيع لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية، إضافة إلى حسام عبد المجيد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، فيما يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20، برصيد 11 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"مخدش فرصته".. محترف جديد يعود لتدريبات الزمالك بعد الاستغناء عنه

بقرار اتحاد الكرة.. تطورات جديد بشأن أزمة الزمالك وزيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وكهرباء الإسماعيلية غيابات الزمالك موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

