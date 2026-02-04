بينها الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية.. مواعيد مباري

تقام اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري، ومانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء

زد ضد المصري - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد بيراميدز - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباراة كأس كاراباو اليوم الأربعاء

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء

ألافيس ضد ريال سويسداد - 10:00 مساء - منصة شاهد

فالنسيا ضد أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة كأس إيطاليا اليوم الأربعاء

إنتر ميلان ضد تورينو - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباريات كأس ألمانيا اليوم الأربعاء

هولشتاين كيل ضد شتوتجارت - 9:45 مساء - منصة شاهد