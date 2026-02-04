مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

بينها الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

10:00 ص 04/02/2026

تقام اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري، ومانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء

زد ضد المصري - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد بيراميدز - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباراة كأس كاراباو اليوم الأربعاء

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء

ألافيس ضد ريال سويسداد - 10:00 مساء - منصة شاهد

فالنسيا ضد أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة كأس إيطاليا اليوم الأربعاء

إنتر ميلان ضد تورينو - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباريات كأس ألمانيا اليوم الأربعاء

هولشتاين كيل ضد شتوتجارت - 9:45 مساء - منصة شاهد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الأربعاء الزمالك اليوم كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك مان سيتي

