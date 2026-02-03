يلاقي النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت الموافق 7 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع البنك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب حسين آيت أحمد معقل شبيبة القبائل.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يدخل شبيبة القبائل المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وقد تعادل النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.