فيديو هدف مصطفي شلبي للبنك في مرمي الأهلي

بعد منافسة مع الأهلي.. بيراميدز يعلن ضم عودة الفاخوري

"هتقصر يلا غور".. رسالة نارية من جماهير الأهلي ضد إمام عاشور

نجح فريق البنك الأهلي في إحراز هدف التقدم مبكرًا خلال الدقائق الأولى من المباراة أمام الأهلي.

وجاء الهدف عن طريق اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة 11، من تسديدة قوية عجز محمد الشناوي من التصدي لها.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يرفع البنك الأهلي رصيده إلى 23 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد الأهلي عند 26 نقطة في المركز الثالث.