الدوري المصري

البنك الاهلي

1 0
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

فيديو هدف مصطفي شلبي للبنك في مرمي الأهلي

كتب – محمد عبد السلام:

08:49 م 03/02/2026
نجح فريق البنك الأهلي في إحراز هدف التقدم مبكرًا خلال الدقائق الأولى من المباراة أمام الأهلي.

وجاء الهدف عن طريق اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة 11، من تسديدة قوية عجز محمد الشناوي من التصدي لها.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يرفع البنك الأهلي رصيده إلى 23 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد الأهلي عند 26 نقطة في المركز الثالث.

هدف البنك الأهلي البنك الأهلي أهداف مباراة البنك والأهلي مباراة البنك الأهلي والأهلي

