طقس غائم ورياح مثيرة للرمال.. جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ

شهدت محافظة جنوب سيناء، حالة من التقلبات الجوية، اليوم الثلاثاء، تمثلت في نشاط الرياح المثيرة للرمال، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات تحسبًا لحدوث أي طوارئ.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن كافة المدن يسودها طقس غائم جزئي مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا خاصة بمدينة سانت كاترين، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والتي تجاوزت سرعتها 38 كيلو في الساعة.

وأوضح المركز أن حالة الملاحة بالموانئ البحرية غير مستقرة، نتيجة لنشاط الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الأمواج تراوح بين 2 حتى 3 أمتار، مؤكدًا أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي بالموانئ البحرية حتى الآن، ولم يتلقى المركز أي إخطارات تفيد توقف حركة الملاحة.

وكان اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجه بجاهزية المعدات الثقيلة ونشرها بمناطق إحداثيات السيول، والتأكيد على رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة للشواطئ، والتنسيق مع إدارات المرور لنشر الحملات المرورية والرادارات على الطرق الدولية، والحث على خفض سرعة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة، ورفع إي تراكمات رملية تخلفها الرياح على هذه الطرق، حرصًا على سلامة المسافرين.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 24 والصغرى 13، وفي مدينة رأس سدر العظمى 23 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 20 والصغرى 9، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 15 والصغرى2، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 24 والصغرى 14 درجة.