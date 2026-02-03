إعلان

وزير الأوقاف: الدبلوماسية إحدى أدوات تجديد الخطاب الديني

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:18 م 03/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المركز الأولمبي بالمعادي يستضيف محاضرةً فكرية للدكتور أسامة الأزهري (1)
  • عرض 5 صورة
    المركز الأولمبي بالمعادي يستضيف محاضرةً فكرية للدكتور أسامة الأزهري (2)
  • عرض 5 صورة
    المركز الأولمبي بالمعادي يستضيف محاضرةً فكرية للدكتور أسامة الأزهري (4)
  • عرض 5 صورة
    المركز الأولمبي بالمعادي يستضيف محاضرةً فكرية للدكتور أسامة الأزهري (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استضاف المركز الأولمبي بالمعادي محاضرةً فكرية للدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في إطار برنامج الدبلوماسية الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي الوزارات والنواب، وبمشاركة واسعة من الشباب.

في بداية الندوة، رحّب الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة - بحضور الدكتور اسامة الأزهريّ، وزير الأوقاف، وحرصه على الالتقاء بشباب برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وبحسب بيان، في مستهل كلمته، هنّأ وزير الأوقاف الحضور بمناسبة ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا خصوصيتها العظيمة؛ حيث ورد في الحديث الشريف أن الله - سبحانه وتعالى - يطلع على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، موضحًا أن هذا المعنى يحمل بُعدًا داخليًّا عميقًا يتمثل في الصفح والعفو عمّن أساء، باعتبارها منحة إلهية خاصة، تُسهم في تهذيب النفوس وبناء السلام المجتمعي.

وتناول الوزير مفهوم تجديد الخطاب الديني من زاوية حضارية وإنسانية، موضحًا أن الدبلوماسية تُعد إحدى أدوات هذا التجديد، إذ تعني أن يكون الإنسان سفيرًا وممثلًا لوطنه ودينه وقيمه في كل مكان، بما يتطلب امتلاك مهارات التواصل والحوار، وإتقان اللغات، والقدرة على فتح مساحات مشتركة مع الآخرين، مؤكدًا أن هذه الصفات تمثل أحد أسرار نجاح وتميز الإنسان المصري عبر تاريخه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الدبلوماسية هي فن صناعة العلاقات الناجحة، وأن الخطاب الديني المتجدد يعتمد على بناء جسور التفاهم والتعارف، لا على الصدام أو الإقصاء، بما يحقق رسالة الإسلام في الرحمة والتعايش.

وضرب الوزير مثالًا بعالم أزهري بارز هو الدكتور علي حسن عبد القادر، الذي توفي عام ١٩٩٢ وتلقى تعليمه في الأزهر الشريف، ثم انطلق بطموحه إلى العالمية، فسافر إلى ألمانيا وأتقن لغتها ونال درجة علمية رفيعة، ثم إلى بريطانيا حيث أتقن اللغة الإنجليزية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وأقام علاقات واسعة جعلته صديقًا للملك جورج ملك بريطانيا، واقترح عليه إنشاء مركز إسلامي فاستجاب له الملك وتبرع بقطعة أرض لإقامته، مؤكدًا أن هذا النموذج يجسد المعنى العملي لتجديد الخطاب الديني والانفتاح الواعي على العالم دون تفريط في الثوابت.

ووجّه وزير الأوقاف رسالة إلى الشباب، دعاهم فيها إلى التعلق بالقمم، والتحلي بالطموح والهمة العالية، وعدم الاكتفاء بالقليل، مستشهدًا بقول المتنبي:

إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ - فلا تقنعْ بما دونَ النجومِ

فطعمُ الموتِ في أمرٍ حقيرٍ - كطعمِ الموتِ في أمرٍ عظيمِ.

وفي ختام المحاضرة، استمع الوزير إلى مداخلات الشباب، من بينها تساؤلات بخصوص دور وزارة الأوقاف في توعية المقبلين على الزواج، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق أربعة محاور رئيسة، أولها: مواجهة التطرف الديني وإطفاء نيران الفكر المتطرف، وثانيها: مواجهة التطرف اللاديني وما يشمله من سلوكيات منحرفة، وثالثها: بناء الإنسان باعتباره ثمرة للمحورين الأول والثاني، أما المحور الرابع: فيتمثل في صناعة الحضارة، بما تعنيه من إبراز ما جاء به الشرع الشريف من إبداع يدفع الإنسان إلى العمل والاختراع والبناء من منطلق الإيمان والفهم الصحيح للقرآن الكريم.

كما أوضح الوزير كيفية التعامل مع نصوص الجهاد في ظل العولمة، مؤكدًا ضرورة الفهم المنضبط للنصوص في سياقاتها الصحيحة، وتطرق إلى مفهوم العلمانية، موضحًا أنها مرت بأطوار متعددة، شملت أبعادًا فلسفية وأخرى عقدية، تستلزم وعيًا علميًّا ومنهجيًّا في تناولها.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا كبيرًا من الشباب، عكس حرص الدولة على دعم الوعي الفكري، وترسيخ مفاهيم التجديد والانفتاح الرشيد، وتعزيز دور الشباب في تقديم صورة حضارية للإسلام ومصر على الساحة الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة الأزهري وزير الأوقاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تجديد الخطاب الديني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعويض 100 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن دعوى أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر
حوادث وقضايا

تعويض 100 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن دعوى أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر
رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
أخبار المحافظات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب
أخبار مصر

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب
مصر و5 دول تتلقى دعوة للمشاركة في محادثات إيران وأمريكا بإسطنبول
أخبار مصر

مصر و5 دول تتلقى دعوة للمشاركة في محادثات إيران وأمريكا بإسطنبول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد