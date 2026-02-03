إعلان

ضبط 12 شخصًا لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:27 م 03/02/2026

المتهمين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و7 سيدات (9 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم 18 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي. وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته في إحدى دور الرعاية.

