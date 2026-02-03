الإسماعيلي الختام.. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

يواصل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريبات منفردة خلال الفترة الحالية، تنفيذًا للعقوبة التي وقعها عليه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق، مؤخرًا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن توقيع عقوبة على إمام عاشور، تضمنت تغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد عودة إمام عاشور

ومن المقرر أن يغيب إمام عاشور عن صفوف الأهلي في خمس مباريات، ببطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها يوم 11 فبراير المقبل، هي آخر مباراة ضمن نطاق العقوبة.

وبعد انتهاء العقوبة، يحق للاعب العودة إلى التدريبات الجماعية، على أن يتحدد موقف مشاركته في المباريات بقرار من المدير الفني للفريق، الدنماركي يس توروب، وفقًا لما أكده وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية سابقة.