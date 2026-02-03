"إعادة إسماعيل".. ماذا يفعل مدرب الزمالك مع إيقاف حسام عبدالمجيد؟

"سنفتقده".. أول تعليق من الزمالك على انتقال دونجا للنجمة السعودي

كهربا: رحيلي عن الأهلي كان أصعب قرار في حياتي.. ونفسي أرجع

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعادة محمد إسماعيل إلى مركز قلب الدفاع، من أجل تعويض غياب حسام عبد المجيد، خلال المواجهة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب حسام عبد المجيد عن صفوف الزمالك في المباراة المقبلة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على ثلاثة إنذارات، ما دفع الجهاز الفني للبحث عن البدائل المناسبة لسد الفراغ في الخط الخلفي.

ويعمل معتمد جمال على تجهيز محمد إسماعيل للمشاركة في مركز قلب الدفاع، بعدما تم الاعتماد عليه في المباريات الماضية بمركز خط الوسط، في ظل مرونته الفنية وقدرته على أداء أكثر من دور داخل الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.