مديرة برنامج الأغذية العالمي تزور الأقصر لبحث تعزيز التعاون المشترك

كتب : محمد محروس

11:01 ص 03/02/2026
استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، السيدة رود الحلبي مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز المشروعات التنموية المشتركة على أرض المحافظة.

وأعربت السيدة رود الحلبي، خلال اللقاء، عن إعجابها بالتطوير الكبير الذي تشهده مدينة الأقصر، مشيرة إلى تقديرها للتعاون المثمر مع محافظة الأقصر ومشيدة بالتسهيلات التي تقدمها المحافظة لتنفيذ برامج البرنامج بكفاءة عالية، مؤكدة حرص البرنامج على استمرار وتوسيع نطاق المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر، بالدور الحيوي الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمى في المحافظة، ومنها مشروع دعم صغار المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وما ساهم به من تطوير وتأهيل للأراضي الزراعية وتوحيد الحيازات واستحداث نماذج متطورة للري الحديث، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الملموس لهذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

كما أشاد محافظ الأقصر بجهود برنامج الأغذية العالمي في دعم منظومة التغذية المدرسية، وخاصة في المدارس المجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجاً، متمنيا زيادة أوجه التعاون مع البرنامج.

الأقصر برنامج الأغذية العالمي عبدالمطلب عمارة السيدة رود الحلبي

