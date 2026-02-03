انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 12.48 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
بنك مصر: 12.48 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.47 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و12.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.5 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.49 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.