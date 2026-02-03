فجّر الإعلامي محمد طارق أضا مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل إبراهيم عادل، الذي انتقل مؤخرا لفريق نورشلاند الدنماركي، وإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "أضا"، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن إبراهيم عادل قد يكون أحد لاعبي النادي الأهلي اعتبارًا من الصيف القادم، مشيرًا إلى وجود مؤشرات قوية تدعم هذا السيناريو.

وأوضح "أضا" أن اللاعب انتقل مؤخرًا إلى نادي نورشلاند الدنماركي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند يمنح النادي أحقية الشراء، لافتًا إلى أن هناك من ربط بين الصفقة المحتملة والعلاقة التي تجمع محمد منصور، مالك نادي نوردشيلاند، بشقيقه ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي.

وأضاف الإعلامي أن فرص انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي بعد انتهاء فترة الإعارة تبدو كبيرة، مؤكدًا أن شهر يونيو المقبل قد يشهد حسم الصفقة بشكل نهائي.

واختتم أضا تصريحاته بالكشف عن معلومة وصفها بـ«المؤكدة»، مشيرًا إلى أن إبراهيم عادل تواصل بالفعل مع أحد لاعبي نادي بيراميدز، وأبلغه بنيته الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.