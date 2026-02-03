إعلان

القطاع الخاص بمصر يعود للانكماش في يناير لهذا السبب

كتب : منال المصري

11:06 ص 03/02/2026 تعديل في 11:30 ص

القطاع الخاص بمصر يعود للانكماش في يناير لهذا السب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد أداء القطاع الخاص بمصر مجددا للانكماش خلال شهر يناير بسبب تراجع المبيعات، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي العالمية اليوم.

وانخفض مؤشر أداء القطاع الخاص من 50.2 نقطة في ديسمبر إلى 49.8 نقطة في يناير، مما يشير إلى أن ظروف التشغيل قد تراجعت بشكل طفيف.

ويعتمد مؤشر المشتريات مستوى الـ 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش فعند وصول المؤشر لمستوى 50 إلى فوق يعكس زيادة النمو أو العكس.

وساهمت الانتعاش في النشاط التجاري ومخزون المشتريات في رفع مؤشر مدراء المشتريات، ولكن ذلك قوبل بانخفاض الطلبات والتوظيف، وتحسن طفيف في مواعيد التسليم للموردين.

ومع ذلك، ظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي أعلى من متوسطه على المدى الطويل ومتسقا مع وتيرة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط.

وبجانب ذلك جاءت زيادة الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، شهدت الشركات أطول فترة نمو في النشاط منذ النصف الثاني من عام 2020.

أرجعت بعض الشركات ذلك إلى زيادة الطلب من الخارج.

ومع ذلك، أشارت شركات أخرى إلى أن حجم الطلبات لم يكن قوياً كما كان في شهر ديسمبر، حيث انخفضت المبيعات الإجمالية بشكل طفيف بعد شهرين من التوسع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

القطاع الخاص مؤسسة إس آند بي العالمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لاول مرة في تاريخه.. المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 49 ألف نقطة
اقتصاد

لاول مرة في تاريخه.. المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 49 ألف نقطة
بتهمة التآمر ضد الدولة التونسية.. الحكم على راشد الغنوشي بالسجن 20 عامًا
شئون عربية و دولية

بتهمة التآمر ضد الدولة التونسية.. الحكم على راشد الغنوشي بالسجن 20 عامًا
القطاع الخاص بمصر يعود للانكماش في يناير لهذا السبب
اقتصاد

القطاع الخاص بمصر يعود للانكماش في يناير لهذا السبب
بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي
شئون عربية و دولية

بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد