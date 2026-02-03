القطاع الخاص بمصر يعود للانكماش في يناير لهذا السبب

عاد أداء القطاع الخاص بمصر مجددا للانكماش خلال شهر يناير بسبب تراجع المبيعات، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي العالمية اليوم.

وانخفض مؤشر أداء القطاع الخاص من 50.2 نقطة في ديسمبر إلى 49.8 نقطة في يناير، مما يشير إلى أن ظروف التشغيل قد تراجعت بشكل طفيف.

ويعتمد مؤشر المشتريات مستوى الـ 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش فعند وصول المؤشر لمستوى 50 إلى فوق يعكس زيادة النمو أو العكس.

وساهمت الانتعاش في النشاط التجاري ومخزون المشتريات في رفع مؤشر مدراء المشتريات، ولكن ذلك قوبل بانخفاض الطلبات والتوظيف، وتحسن طفيف في مواعيد التسليم للموردين.

ومع ذلك، ظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي أعلى من متوسطه على المدى الطويل ومتسقا مع وتيرة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط.

وبجانب ذلك جاءت زيادة الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، شهدت الشركات أطول فترة نمو في النشاط منذ النصف الثاني من عام 2020.

أرجعت بعض الشركات ذلك إلى زيادة الطلب من الخارج.

ومع ذلك، أشارت شركات أخرى إلى أن حجم الطلبات لم يكن قوياً كما كان في شهر ديسمبر، حيث انخفضت المبيعات الإجمالية بشكل طفيف بعد شهرين من التوسع.