بعد تبادل القصف… الجيش السوداني يصل كادوقلي جنوب كردفان ويفك حصارها

وكالات

بعد تبادل الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع اشتباكات وقصف مواقع في غرب وجنوب البلاد، سجل الجيش تقدما في جنوب كردفان وسط البلاد.

ووفقا لما أعلنته قناة العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، فإن الجيش وصل إلى مدينة كادوقلي جنوب كردفان وفك حصارها.

وكان مصدر عسكري في منطقة كردفان، أفاد أمس الاثنين، بأن ضربة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت مدينة الدلنج. وأضاف أن الضربة أصابت مبنى مفوضية العون الإنساني الحكومية.

وكانت الدلنج على خط المواجهة بين مليشيا الدعم السريع والجيش منذ بدايات الحرب في أبريل 2023.

فيما أعلن الجيش الأسبوع الماضي، فتح ممرين في محيط الدلنج، وواصل تقدمه باتّجاه كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.

أتى ذلك، بعدما حقق الجيش السوداني مكاسب ميدانية مهمة خلال الفترة الماضية، أبرزها السيطرة على منطقة الدشول الاستراتيجية الواقعة على الطريق القومي بين الدلنج وكادوقلي. حيث انطلقت وحدات عسكرية من الدلنج وتقدمت نحو كادوقلي عبر محاور متعددة، مع قصف جوي بالطائرات المسيّرة استهدف مواقع الدعم السريع والحركة الشعبية.

كما جاء تقدّم الجيش بعد نجاحه في فك حصار مدينة الدلنج قبل أيام، ما فتح الطريق أمام عملية أوسع استهدفت فك الحصار عن كادوقلي.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت أن حوالي 80% من السكان، أي ما يعادل نحو 147 ألف شخص، فروا من كادوقلي. ووصف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند جنوب كردفان بأنها "أخطر جبهة في السودان وأكثرها إهمالا".وأضاف "هناك مدن بأسرها تواجه الجوع، ما يجبر العائلات على الفرار بلا أي شيء".

كما شدد على وجود "كارثة من صنع الإنسان، تتسارع نحو سيناريو كابوسي".

ومنذ سقوط الفاشر في أكتوبر الماضي (2025) والتي كانت آخر معقل للجيش في إقليم دارفور المجاور، ركّزت قوات الدعم السريع على كردفان، وهي منطقة شاسعة وخصبة في جنوب السودان.