إعلان

بعد تبادل القصف… الجيش السوداني يصل كادوقلي جنوب كردفان ويفك حصارها

كتب : مصراوي

10:54 ص 03/02/2026

الجيش السوداني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

بعد تبادل الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع اشتباكات وقصف مواقع في غرب وجنوب البلاد، سجل الجيش تقدما في جنوب كردفان وسط البلاد.

ووفقا لما أعلنته قناة العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، فإن الجيش وصل إلى مدينة كادوقلي جنوب كردفان وفك حصارها.

وكان مصدر عسكري في منطقة كردفان، أفاد أمس الاثنين، بأن ضربة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت مدينة الدلنج. وأضاف أن الضربة أصابت مبنى مفوضية العون الإنساني الحكومية.

وكانت الدلنج على خط المواجهة بين مليشيا الدعم السريع والجيش منذ بدايات الحرب في أبريل 2023.

فيما أعلن الجيش الأسبوع الماضي، فتح ممرين في محيط الدلنج، وواصل تقدمه باتّجاه كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.

أتى ذلك، بعدما حقق الجيش السوداني مكاسب ميدانية مهمة خلال الفترة الماضية، أبرزها السيطرة على منطقة الدشول الاستراتيجية الواقعة على الطريق القومي بين الدلنج وكادوقلي. حيث انطلقت وحدات عسكرية من الدلنج وتقدمت نحو كادوقلي عبر محاور متعددة، مع قصف جوي بالطائرات المسيّرة استهدف مواقع الدعم السريع والحركة الشعبية.

كما جاء تقدّم الجيش بعد نجاحه في فك حصار مدينة الدلنج قبل أيام، ما فتح الطريق أمام عملية أوسع استهدفت فك الحصار عن كادوقلي.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت أن حوالي 80% من السكان، أي ما يعادل نحو 147 ألف شخص، فروا من كادوقلي. ووصف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند جنوب كردفان بأنها "أخطر جبهة في السودان وأكثرها إهمالا".وأضاف "هناك مدن بأسرها تواجه الجوع، ما يجبر العائلات على الفرار بلا أي شيء".

كما شدد على وجود "كارثة من صنع الإنسان، تتسارع نحو سيناريو كابوسي".

ومنذ سقوط الفاشر في أكتوبر الماضي (2025) والتي كانت آخر معقل للجيش في إقليم دارفور المجاور، ركّزت قوات الدعم السريع على كردفان، وهي منطقة شاسعة وخصبة في جنوب السودان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوداني قوات الدعم السريع مليشيا الدعم السريع كردفان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لاول مرة في تاريخه.. المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 49 ألف نقطة
اقتصاد

لاول مرة في تاريخه.. المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 49 ألف نقطة
تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا
زووم

تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا
بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي
شئون عربية و دولية

بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
وزارة الداخلية توضح ملابسات العثور على أجنبي مشنوقاً بالبحر الأحمر
حوادث وقضايا

وزارة الداخلية توضح ملابسات العثور على أجنبي مشنوقاً بالبحر الأحمر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد