كيف ودع الزمالك دونجا بعد رحيله للدوري السعودي؟

وجّه نادي الزمالك رسالة وداع إلى لاعبه نبيل عماد دونجا، عقب رحيله رسميًا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وانتقاله إلى نادي النجمة السعودي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي النجمة السعودي عن ضم اللاعب، حيث نشر مقطع فيديو وصورة لدونجا، وعلّق عليها قائلًا: "من أرض الكنانة إلى باريس نجد.. دونجا نجماوي".

وفي المقابل، حرص نادي الزمالك على توجيه الشكر للاعبه السابق، إذ نشر الحساب الرسمي للنادي صورة لدونجا مرتديًا القميص الأبيض، وعلّق عليها: "شكرًا نبيل عماد دونجا على كل ما قدمته للنادي".

وكان دونجا قد شارك مع الزمالك في 121 مباراة بمختلف المسابقات، منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2022/2023، ونجح خلال مسيرته مع القلعة البيضاء في تسجيل 6 أهداف وصناعة مثلها.