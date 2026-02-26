إعلان

"اتحاد السباحة" تحت طائلة القانون.. غرامة وبراءة تنهي قضية غرق "يوسف" بالقاهرة

كتب : رمضان يونس

04:08 م 26/02/2026

الطفل يوسف

قضت محكمة جنح ثان مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد مبارك، بتغريم رئيس اتحاد السباحة 6 آلاف جنيه، وإلزام جميع المتهمين بدفع 250 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فيما برأتهم من تهمة التسبب خطأ في قتل السباح "يوسف عبد الملك" إثر غرقه ببطولة الجمهورية للسباحة بستاد القاهرة الدولي.

جلسة النطق بالحكم

عُقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد مبارك، بحضور رئيس النيابة وائل بركات، وسكرتارية عصام بشري وناصر علي. وشملت قائمة المتهمين في الدعوى رقم 8047 لسنة 2025 جنح مدينة نصر؛ رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ.

عشوائية التنظيم والإهمال

كشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال استجواب مسؤولي الاتحاد عن عدم تمتع الأغلبية منهم بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة المسابقات. وأكدت شهادات أولياء الأمور والقائمين على المسابح وجود عشوائية في التنظيم، وعدم تناسب أعداد السباحين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة للإحماء والمنافسات، مما أدى لتقصير المتهمين في مهامهم وتعريض حياة الأطفال للخطر. وأسندت المحاكاة التصويرية صحة الاتهام للمسؤولين بإهمالهم وتقصيرهم.

إسفكسيا الغرق

حسم تقرير الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أسباب الوفاة، مؤكدًا خلو جسد السباح من أي علة مرضية أو مواد منشطة، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق إثر فقدانه الوعي عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح لفترة أدت لتوقف عضلة القلب. وشهدت الطبيبة الشرعية والمسعفون أن محاولات الإسعاف كانت اجتهادية وسليمة طبيًا، لكنها لم تفلح لطول فترة بقائه فاقدًا للوعي تحت الماء.

