"أقسم بالله هو اللي كلمني" .. عمرو الجنايني يفجر مفاجآت جديدة بشأن مفاوضات زيزو

كتب : محمد خيري

12:17 م 26/02/2026
فجّر عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، مفاجآت جديدة بشأن أزمة رحيل أحمد سيد زيزو وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، مؤكدًا أنه لم يكن مسؤولًا عن مغادرة اللاعب أو انتقاله مجانًا.

وخلال ظهوره في برنامج أقر واعترف الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة النهار، أوضح الجنايني أن الجدل الذي أثير حول منشوره الشهير: «اللي عنده عقد يطلعه» جاء بطلب مباشر من اللاعب نفسه، قائلا: "أقسم بالله زيزو هو اللي كلمني، وطلب مني أكتب الكلام ده، لأنه كان مستغرب من اللي بيتقال".

وكشف الجنايني عن اجتماع جمعه باللاعب ووالده داخل مكتب رجل الأعمال هاني بيرزي، عضو مجلس الزمالك، وبحضور رئيس النادي حسين لبيب في وقت سابق، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على بنود معينة خلال رحلة العودة من المغرب عقب حفل أفضل لاعب في أفريقيا.

وأضاف أن الأمور تغيرت خلال الاجتماع، بعدما تم طرح مطالب مالية جديدة وصفها بأنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقًا، مشيرًا إلى أنه أخرج الورقة التي تضمنت بنود الاتفاق الأول، إلا أن الأجواء شهدت توترًا مفاجئًا، وانتهى الاجتماع دون توقيع العقود.

وأوضح أن والد اللاعب أنهى اتصالًا هاتفيًا لاحقًا مع حسين لبيب بعد تعديل المطالب، قائلاً: "شكرًا"، ليُغلق الباب أمام استكمال المفاوضات.

وشدد الجنايني على أنه لا يتحمل مسؤولية رحيل زيزو، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة تغير في المواقف التفاوضية، وليس تقصيرًا من جانب لجنة التخطيط أو إدارة النادي آنذاك.

الزمالك زيزو أخبار الزمالك نادي الزمالك عمرو الجنايني

