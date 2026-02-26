أعرب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، عن فخره الكبير بالمستوى الذي يقدمه الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول، بعد تصدر القلعة البيضاء لجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية إنه يشعر بسعادة كبيرة بما يقدمه اللاعبين والمحافظة على سلسلة الانتصارات، مؤكداً أن تصدر الدوري الممتاز بنهاية الجولة التاسعة عشرة يأتي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأضاف: "شعور جميل أن يتصدر فريقي قمة الدوري، وأن يتصدر مهاجم الفريق عدي الدباغ قائمة هدافي البطولة حتى الآن".

ورفض فاروق وصف بعض وسائل الإعلام لما يحققه الزمالك بالإعجاز، مشدداً على أن أي مركز ثاني أو ثالث أو رابع سيكون طبيعياً بالنظر إلى الأزمات التي يعاني منها النادي لكنه أوضح أن هذا لا يقلل من قيمة الفريق، قائلًا: "اسم الزمالك وقيمته يجعلان الفريق دائمًا ينافس على الفوز بالدوري".

وأكد نجم الزمالك السابق أن اللاعبين والجهاز الفني رفعوا سقف الطموح، خاصة وأن الهدف الأساسي هو التتويج بلقب الدوري.

وعن شيكو بانزا، أكد أن الأخير يمتلك قدرات كبيرة لكنه بحاجة إلى توجيه، مشدداً على ثقته في قدرة المدير الفني معتمد جمال على ذلك.

كما وصف فاروق مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز بالصعبة، خاصة وأنها تتطلب أقصى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على الفوز والانفراد بصدارة الدوري.

واختتم هيثم فاروق تصريحاته :"لم أتوقع ذلك أبداً خاصة وأنني لم ألعب بقميص الزمالك كثيراً، رغم أنني زملكاوي قلباً وقالباً، وأعتبر نفسي قائد خط دفاع الزمالك في المجال الإعلامي عن حق".