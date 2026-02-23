"منعه من التدريب".. مدرب الزمالك يصدم المحترف الأجنبي ويخطر جون

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك استبعاد اللاعب الكيني بارون أوشينج من التدريبات الجماعية، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بمستواه خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أوشينج في بداية الموسم الجاري بصفقة انتقال حر، إلا أن اللاعب لم يحظَ بفرص مشاركة كافية، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المنتظر وعدم قدرته على إثبات نفسه داخل الفريق.

ووفقًا لمصدر مطلع، أبلغ المدير الفني معتمد جمال المدير الرياضي جون إدوارد بصعوبة استمرار اللاعب ضمن حساباته الفنية، مؤكدًا أن الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة يبدو مستبعدًا.

في المقابل، قرر معتمد جمال منح الثقة للاعب الناشئ محمد إبراهيم لقيادة الجبهة اليمنى، في إطار سياسة الاعتماد على العناصر الشابة خلال المرحلة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق لاستعادة توازنه وتحسين موقعه في جدول الترتيب.