مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

كتب : محمد الميموني

04:27 م 23/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (4)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (7)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (5)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (6)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (11)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (11)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه الأهلي نظيره فريق سموحة اليوم الإثنين الموافق 23 فبراير ، ضمن منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري المصري.

ويدخل فريق الأهلي يبحث على الفور لتحسين نقاطه في جدول الترتيب بينما يبحث سموحة على فوز مهم له في مسيرته بالدوري المصري.

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي القناة الناقلة لمباراة الأهلي مباراة الأهلي وسموحة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
أخبار مصر

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
مي عمر توجه اعتذارا للجمهور بسبب إحدى حلقات"الست موناليزا"
دراما و تليفزيون

مي عمر توجه اعتذارا للجمهور بسبب إحدى حلقات"الست موناليزا"
القبض على حارس عقار تحرش بطفلة ونشر فيديو للواقعة في الإسكندرية
حوادث وقضايا

القبض على حارس عقار تحرش بطفلة ونشر فيديو للواقعة في الإسكندرية
مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
أخبار مصر

مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"