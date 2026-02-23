"الأول عربيا".. الدوري المصري يتفوق على السعودي بفارق كبير

يواجه الأهلي نظيره فريق سموحة اليوم الإثنين الموافق 23 فبراير ، ضمن منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري المصري.

ويدخل فريق الأهلي يبحث على الفور لتحسين نقاطه في جدول الترتيب بينما يبحث سموحة على فوز مهم له في مسيرته بالدوري المصري.

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز الثامن برصيد 25 نقطة.