مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"دفعنا فلوس كتير".. جمال العدل يكشف تفاصيل دعم أسرته للزمالك

كتب : مصراوي

05:12 م 23/02/2026

جمال العدل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد جمال العدل أن أسرته ساندت الزمالك على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنهم تحملوا أعباء مالية وسددوا مبالغ خلال فترات مختلفة مر بها النادي بأزمات، انطلاقًا من انتمائهم وعشقهم للكيان الأبيض.

وقال العدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر فى برنامج أسرار المذاع عبر قناة النهار: "إحنا دعمنا الزمالك سنين طويلة، ودفعنا فلوس كتير وقت الأزمات، وده كان بدافع الحب فقط، عمرنا ما استعرضنا اللي بنعمله، لأن العلاقة بينا وبين النادي علاقة انتماء مش مصالح.

وأضاف: "اللي بيتعمل للزمالك بيتعمل عشان هو كيان بنحبه، ومش مستنيين مقابل أو كلام في الإعلام".

وعند سؤاله عن الاختيار بين الزمالك والعدل جروب، رد مازحًا: الزمالك طبعًا من غير تفكير، في إشارة إلى قوة ارتباطه بالنادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جمال العدل الزمالك تصريحات جمال العدل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
أخبار مصر

مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
أخبار مصر

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
أخبار البنوك

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان
أخبار وتقارير

الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"