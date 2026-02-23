"دفعنا فلوس كتير".. جمال العدل يكشف تفاصيل دعم أسرته للزمالك

أكد جمال العدل أن أسرته ساندت الزمالك على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنهم تحملوا أعباء مالية وسددوا مبالغ خلال فترات مختلفة مر بها النادي بأزمات، انطلاقًا من انتمائهم وعشقهم للكيان الأبيض.

وقال العدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر فى برنامج أسرار المذاع عبر قناة النهار: "إحنا دعمنا الزمالك سنين طويلة، ودفعنا فلوس كتير وقت الأزمات، وده كان بدافع الحب فقط، عمرنا ما استعرضنا اللي بنعمله، لأن العلاقة بينا وبين النادي علاقة انتماء مش مصالح.

وأضاف: "اللي بيتعمل للزمالك بيتعمل عشان هو كيان بنحبه، ومش مستنيين مقابل أو كلام في الإعلام".

وعند سؤاله عن الاختيار بين الزمالك والعدل جروب، رد مازحًا: الزمالك طبعًا من غير تفكير، في إشارة إلى قوة ارتباطه بالنادي.