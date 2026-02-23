مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

"فرحة غير عادية".. طارق مصطفى يكشف شعوره بعد ظهور صورته في مدرجات الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

04:47 م 23/02/2026
    لافتة جمهور الزمالك لشيكابالا
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين

علق المدرب طارق مصطفى، على لافتة جماهير الزمالك التي شهدتها مباراة كايزر تشيفز بعدما رفعت صور عدد من نجوم النادي السابقين ورموزه التاريخيين.

ومن بين الأسماء التي ظهرت صورهم في المدرجات، كان الكابتن طارق مصطفى، الذي عبّر عن سعادته الكبيرة بهذه اللفتة، خلال ظهوره في برنامج الكلام المظبوط مع الإعلامي هاني حتحوت على إذاعة أون سبورت إف إم.

وقال طارق مصطفى: "إحساسي كان مختلف بصراحة لما شفت الحب ده من جمهور الزمالك، وأنا دايمًا بقول أن جمهور الزمالك مختلف وغير طبيعي، دايمًا هو الداعم الأول لينا".

وواصل: " أنا ما شوفتش الصورة لايف، حد كلم ابني وقاله ده صورة باباك في اللي شفتها، فقلت له ممكن يكون حد تاني؟ فقالوا ليا لا يا بابا ده هو بيأكد إن أنت".

وأضاف: "بعدها بليل حد من الجمهور بعتها لي، فنزلتها على صفحتي وشكرتهم، وهفضل دايمًا أحب جمهور الزمالك وأحترمه لأنه دايمًا على راسي".

واختتم: "لما شفت صورتي في المدرجات كانت فرحة غير عادية، إحساس إنك مش منسي بعد السنين دي كلها، وإن تعبك ومجهودك لسه في ذاكرة الناس".

الزمالك طارق مصطفي أخبار الزمالك تصريحات طارق مصطفي

