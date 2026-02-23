لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة في الدوري المصري

زد يرد في بيان رسمي على منح تذاكره لنادي الزمالك

زوار موقع "مصراوي"، انتظروا متابعة لحظية لمباراة الأهلي ونظيره سموحة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام ، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، إمام عاشور، مروان عثمان.

التشكيل الرسمي لسموحة ضد الأهلي

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو - هشام حافظ - محمد دبش - يوسف عفيفي.

خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتيدجيكو سامادو.

خط الهجوم: صامويل أمادي - سمير فكري - عبده يحيي.

تفاصيل مباراة الأهلي وسموحة

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 6: تسديدة قوية من لاعب سموحة تأتي خارج مرمى النادي الأهلي

الدقيقة 8: ضربة ركنية للنادي الأهلي

الدقيقة 12: تمريرات في وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين