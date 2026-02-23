مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

09:15 م 23/02/2026 تعديل في 09:43 م
زوار موقع "مصراوي"، انتظروا متابعة لحظية لمباراة الأهلي ونظيره سموحة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام ، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، إمام عاشور، مروان عثمان.

التشكيل الرسمي لسموحة ضد الأهلي

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو - هشام حافظ - محمد دبش - يوسف عفيفي.

خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتيدجيكو سامادو.

خط الهجوم: صامويل أمادي - سمير فكري - عبده يحيي.

تفاصيل مباراة الأهلي وسموحة

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 6: تسديدة قوية من لاعب سموحة تأتي خارج مرمى النادي الأهلي

الدقيقة 8: ضربة ركنية للنادي الأهلي

الدقيقة 12: تمريرات في وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين

"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات
الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة
من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
