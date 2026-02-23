لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة في الدوري المصري
كتب - محمد عبد السلام:
زوار موقع "مصراوي"، انتظروا متابعة لحظية لمباراة الأهلي ونظيره سموحة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.
تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة
في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام ، محمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.
خط الهجوم: أشرف بن شرقي، إمام عاشور، مروان عثمان.
التشكيل الرسمي لسموحة ضد الأهلي
حراسة المرمى: أحمد ميهوب.
خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو - هشام حافظ - محمد دبش - يوسف عفيفي.
خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتيدجيكو سامادو.
خط الهجوم: صامويل أمادي - سمير فكري - عبده يحيي.
تفاصيل مباراة الأهلي وسموحة
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 6: تسديدة قوية من لاعب سموحة تأتي خارج مرمى النادي الأهلي
الدقيقة 8: ضربة ركنية للنادي الأهلي
الدقيقة 12: تمريرات في وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين