"دوري أبطال أفريقيا ومواجهات محلية".. جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير

كتب : مصراوي

08:45 م 02/02/2026
كتب - محمد عبد السلام:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال شهر فبراير الجاري العديد من المباريات القوية والحاسمة، أبرزها مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي خلال شهر فبراير العديد من المباريات في مختلف البطولات، منهم 5 مباريات في الدوري المصري، ومباراتان في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى نظيره البنك الأهلي، غدا الثلاثاء الموافق 3 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

ويستعرض موقع مصراوي في السطور التالية، جدول مباريات الأهلي خلال شهر فبراير الجاري.

وجاء جدول مواعيد النادي الأهلي في فبراير كالتالي:

الأهلي ضد البنك الأهلي - 3 فبراير - الدوري المصري

الأهلي ضد شبيبة القبائل - 7 فبراير - دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الإسماعيلي - 11 فبراير - الدوري المصري

الأهلي ضد الجيش الملكي - 13-14 فبراير - دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الجونة - 19 فبراير - الدوري المصري

الأهلي ضد سموحة - 23 فبراير - الدوري المصري

الأهلي ضد زد - 28 فبراير - الدوري المصري

الأهلي مواعيد مباريات الأهلي في شهر فبراير النادي الأهلي مواعيد مباريات الأهلي

