الأهلي يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مباراة البنك في الدوري

كتب : مصراوي

10:02 م 02/02/2026
كتب - محمد عبد السلام:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب غياب ياسر إبراهيم لاعب الفريق عن قائمة مباراة البنك الأهلي.

وقال جاب الله عبر موقع الأهلي الرسمي: استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي جاء بسبب تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية.

وأضاف: أن قرار استبعاد اللاعب عن المباراة البنك جاءت كإجراء احترازي بالتنسيق مع الجهاز الفني حفاظا على اللاعب وعدم تفاقم الإصابة".

وأوضح أن اللاعب خضع اليوم لتدريبات تأهيلية، على أن يتم تقييم حالته عقب مباراة البنك الأهلي، لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، غدا الثلاثاء الموافق 3 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة البنك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان - عمرو الجزار – محمد هاني – أحمد عيد – محمد شكري – أحمد نبيل كوكا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – أليو ديانج – أشرف بنشرقي – طاهر محمد – حسين الشحات – زيزو – تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان – يلسين كامويش.

ياسر إبراهيم الأهلي سبب غياب ياسر إبراهيم موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

