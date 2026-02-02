إعلان

"القاهرة تقود الثقافة".. مختار جمعة يعلق على فعاليات معرض الكتاب 2026

كتب : مصراوي

10:31 م 02/02/2026

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- عمرو صالح:
قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، خالص التعازي إلى النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته السيدة خديجة أبو العينين، مردفًا: "نسأل الله لها الرحمة، وأن يغفر لها ويجعل لها قبرها روضة من رياض الجنة ويرزق أهلها الصبر والسلون".

وأضاف جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن كتاب أسرار للكاتب والإعلامي أحمد موسى، هو سجل وثائقي لفترة من أصعب فترات التاريخ الحديث التي عاشتها مصر، ويحتوي على مجموعة من الوثائق.

وتابع: المكاتب العامة والرئيسية في حاجة لمثل هذا الكتاب وتوفيره للقراء بوفرة، موضحًا أن الطبعة الأولى والثانية نفذت في المنافذ المخصصة، دليل على أهمية الكتاب وأننا على وعي ويجب القراءة.

وأشار محمد مختار جمعة إلى أن معرض القاهرة الدولي يؤكد أن القاهرة تكتب وتطبع وتنشر وتقرأ وتقود الثقافة في العالم العربي، موضحًا أن غياب البعد الثقافي في الماضي ساهم في نشر فكر متطرف.

وأكمل وزير الأوقاف السابق: "جزء من تأزم العالم العربي والإسلامي في الماضي كانت تتعلق بانسداد الأفق الثقافي، موضحًا أن الحفاظ على الأوطان من صمام مقاصد الأديان.

مختار جمعة معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

