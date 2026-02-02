تكليف المستشار أحمد بدوى برئاسة اللجنة القانونية بنادى الزمالك

كلف الكابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، المستشار أحمد بدوى برئاسة اللجنة القانونية بنادى الزمالك، في خطوة رأها مجلس الإدارة موفقة نحو مستقبل أفضل للعمل الإدارى والقانونى داخل أروقة النادى، حيث يتمتع بدوى بسمعة طيبة فضلا عن كونه معروف في جميع الأوساط القضائية بالنزاهة والقوة القانونية التي يحتاجها الزمالك في الفترة المقبلة.

وتم إسناد مهمة رئاسة المكتب الفني للكابتن حسين لبيب للمستشار أحمد بدوى أيضا، وجاء بدوى منتدبا من الهيئة القضائية الموقرة المنتمى إليها دون مقابل بناءً على رغبته، حيث يختص بتحقيقات الرأى العام والوقائع شديدة الأهمية والتى تتعلق بالمراكز العليا بقطاعات الدولة، واستقبل مجلس إدارة النادى هذا التعيين بحفاوة شديدة.