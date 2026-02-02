دعا الإعلامي تامر أمين المشاهدين إلى اغتنام فرصة ليلة النصف من شعبان في مراجعة النفس بشكل شامل، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يقتصر على العبادات فحسب، بل يمتد ليشمل إصلاح المعاملات ورد الحقوق إلى أصحابها. وأشار إلى أن هذه الليلة المباركة تمثل فرصة حقيقية ونافذة روحية قد تؤدي إلى "حسن الخاتمة".

وأوضح أمين خلال برنامجه "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن ليلة النصف من شعبان بدأت من مغرب يوم الاثنين وتستمر حتى فجر يوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، مشيرًا إلى أنها تعد من الليالي ذات القيمة الدينية العظيمة في الإسلام.

وأضاف أن هذه الليلة هي الوقت السنوي الذي تُرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، معتبرًا إياها "ليلة الحساب والمراجعة" الفردية، مؤكدًا أن الخطأ طبيعة بشرية، لكن الفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع لتجميل صحائف أعمالهم قبل أن تُرفع.

وتابع الإعلامي تامر أمين أن الإنسان لا يستطيع تغيير ما فات، لكنه قادر تمامًا على تحسين خاتمته. مشددًا على أن التوبة الصادقة والعمل الصالح في هذه الليلة يمكن أن يكونا سببًا في مغفرة الذنوب وقبول الأعمال عند الله.

ووجه أمين دعوة لكل من يوجد في خصام مع آخر إلى المبادرة بالصلح فورًا، ولكل من ظلم أحدًا أو اعتدى على حق من حقوق الناس، خاصة الحقوق المالية، إلى المسارعة برد المظالم قبل أن تُغلق الصحائف.

وحذر من عواقب الظلم الوخيمة في الدنيا والآخرة، ومؤكدًا أن الإحسان في المعاملة مع الناس لا يقل قيمة عن العبادة الخالصة لله.