إعلان

تامر أمين: "رد المظالم" و"إصلاح المعاملات" جوهر عبادة ليلة النصف من شعبان

كتب- حسن مرسي:

10:20 م 02/02/2026

تامر أمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا الإعلامي تامر أمين المشاهدين إلى اغتنام فرصة ليلة النصف من شعبان في مراجعة النفس بشكل شامل، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يقتصر على العبادات فحسب، بل يمتد ليشمل إصلاح المعاملات ورد الحقوق إلى أصحابها. وأشار إلى أن هذه الليلة المباركة تمثل فرصة حقيقية ونافذة روحية قد تؤدي إلى "حسن الخاتمة".

وأوضح أمين خلال برنامجه "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن ليلة النصف من شعبان بدأت من مغرب يوم الاثنين وتستمر حتى فجر يوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، مشيرًا إلى أنها تعد من الليالي ذات القيمة الدينية العظيمة في الإسلام.

وأضاف أن هذه الليلة هي الوقت السنوي الذي تُرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، معتبرًا إياها "ليلة الحساب والمراجعة" الفردية، مؤكدًا أن الخطأ طبيعة بشرية، لكن الفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع لتجميل صحائف أعمالهم قبل أن تُرفع.

وتابع الإعلامي تامر أمين أن الإنسان لا يستطيع تغيير ما فات، لكنه قادر تمامًا على تحسين خاتمته. مشددًا على أن التوبة الصادقة والعمل الصالح في هذه الليلة يمكن أن يكونا سببًا في مغفرة الذنوب وقبول الأعمال عند الله.

ووجه أمين دعوة لكل من يوجد في خصام مع آخر إلى المبادرة بالصلح فورًا، ولكل من ظلم أحدًا أو اعتدى على حق من حقوق الناس، خاصة الحقوق المالية، إلى المسارعة برد المظالم قبل أن تُغلق الصحائف.

وحذر من عواقب الظلم الوخيمة في الدنيا والآخرة، ومؤكدًا أن الإحسان في المعاملة مع الناس لا يقل قيمة عن العبادة الخالصة لله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تامر أمين رد المظالم ليلة النصف من شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يعيش سكان غزة بعد وقف إطلاق النار؟.. مدير المكتب الإعلامي يكشف |حوار
شئون عربية و دولية

كيف يعيش سكان غزة بعد وقف إطلاق النار؟.. مدير المكتب الإعلامي يكشف |حوار
كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل
اقتصاد

كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل
على بُعد 50 مترًا من "الكباش".. "حفرة قهوة" تقود سيدة ورجلًا للحبس بالأقصر
أخبار المحافظات

على بُعد 50 مترًا من "الكباش".. "حفرة قهوة" تقود سيدة ورجلًا للحبس بالأقصر
ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027