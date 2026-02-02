يستعد النادي الأهلي لعقد جلسة حاسمة لمناقشة ملف تجديد عقدي ثنائي الفريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر، وذلك عقب مواجهة شبيبة القبائل الجزائري المقبلة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على شبيبة القبائل، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن هناك جلسة مرتقبة تجمع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مع الثنائي الشحات وعبد القادر، من أجل حسم موقف التجديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اللاعبين لديهما بعض المطالب المالية، في الوقت الذي حدد فيه النادي الأهلي سقف راتب أحمد عبد القادر عند 17 مليون جنيه سنويًا، بينما يبلغ الحد الأقصى لراتب حسين الشحات 20 مليون جنيه.

وتنتهي عقود حسين الشحات وأحمد عبد القادر بنهاية الموسم الحالي، صيف 2026، ما يمنحهما أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية، والرحيل مجانًا مع نهاية الموسم.