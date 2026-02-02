مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

- -
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"17 لعبدالقادر و20 للشحات".. جلسة مرتقبة بين عبدالحفيظ وثنائي الأهلي للتجديد

كتب : مصراوي

03:27 م 02/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات (4)
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات (2)
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات (3)
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات قبل مباراة الأهلي وسيراميكا
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات (4)
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات (2)_1
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات (1)_1
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات (2)
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات وحمزة علاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد النادي الأهلي لعقد جلسة حاسمة لمناقشة ملف تجديد عقدي ثنائي الفريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر، وذلك عقب مواجهة شبيبة القبائل الجزائري المقبلة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على شبيبة القبائل، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن هناك جلسة مرتقبة تجمع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مع الثنائي الشحات وعبد القادر، من أجل حسم موقف التجديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اللاعبين لديهما بعض المطالب المالية، في الوقت الذي حدد فيه النادي الأهلي سقف راتب أحمد عبد القادر عند 17 مليون جنيه سنويًا، بينما يبلغ الحد الأقصى لراتب حسين الشحات 20 مليون جنيه.

وتنتهي عقود حسين الشحات وأحمد عبد القادر بنهاية الموسم الحالي، صيف 2026، ما يمنحهما أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية، والرحيل مجانًا مع نهاية الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي حسين الشحات أخبار الأهلي النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أحمد عبد القادر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
خرجت للعمل لتُطعم أطفالها.. زوج يذبح زوجته بدافع الشك في الشرقية
حوادث وقضايا

خرجت للعمل لتُطعم أطفالها.. زوج يذبح زوجته بدافع الشك في الشرقية
أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج
علاقات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أخبار مصر

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
"كان بيقولى وزة".. ابنة يوسف شعبان تكشف طريقة تعامله معها
زووم

"كان بيقولى وزة".. ابنة يوسف شعبان تكشف طريقة تعامله معها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات