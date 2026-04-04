عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بمقر المحافظة، ضم مسؤولي وإدارات المتابعة الميدانية بجميع مراكز وأحياء المحافظة والديوان العام، في إطار خطة المحافظة لتعزيز الرقابة على الخدمات ورفع مستوى الأداء المقدم للمواطنين. وحضر الاجتماع مصطفى حلمي، القائم بأعمال مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، أكد المحافظ أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أذرع الجهاز التنفيذي في رصد الواقع الفعلي للخدمات، مشددًا على ضرورة التواجد المستمر في الشارع والتعامل السريع مع المشكلات، بما يسهم في تحسين الأداء وسرعة حل الأزمات.

تكثيف المرور على القطاعات الحيوية

ووجّه محافظ أسيوط جميع مسؤولي المتابعة بضرورة تكثيف المرور اليومي والمفاجئ على مختلف القطاعات داخل المراكز والأحياء، مع التركيز على الملفات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، وفي مقدمتها مخالفات البناء، الإشغالات، النظافة، البيئة، الحملة الميكانيكية، المخابز، الإعلانات، والمواقف.

وأكد أن هذه الملفات تأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

تطبيق القانون على المخالفين

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون، مع التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الانضباط في الشارع.

تقارير يومية لمتابعة نتائج المرور

كما أكد أهمية إعداد تقارير يومية دقيقة تشمل نتائج المرور الميداني وأبرز الملاحظات والإجراءات التي تم اتخاذها، على أن يتم عرضها بشكل منتظم لدعم متخذي القرار وضمان سرعة التعامل مع التحديات.

وفي سياق متصل، كلف محافظ أسيوط بتشكيل لجنة متخصصة للمرور الدوري على جميع المراكز والأحياء، تتولى رصد المخالفات بشكل شامل، وإعداد تقارير تفصيلية تُعرض عليه مباشرة، بما يعزز من مستوى الرقابة ويحقق الاستدامة في المتابعة.

دعوة للالتزام والانضباط

واختتم اللواء محمد علوان الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجدية والانضباط، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

وأشار إلى أن تقييم الأداء خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على نتائج العمل الميداني ومدى الاستجابة الفعلية لمشكلات المواطنين.