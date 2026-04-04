سيولة مرورية ملحوظة بالقاهرة الكبرى صباح السبت بعد تحسن الطقس، مع انتشار أمني وخدمات مرورية مكثفة، وتباطؤ محدود بشارع الهرم بسبب الأعمال.

تشهد الحركة المرورية، صباح اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في معدلات السير على الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية، وسط انتشار أمني مكثف لضبط الحركة والتعامل الفوري مع أي معوقات.

القاهرة.. حركة منتظمة على أغلب المحاور

شهدت شوارع ومحاور القاهرة سيولة مرورية واضحة، خاصة أعلى الطريق الدائري، وكوبري أكتوبر، ومحور صلاح سالم، إلى جانب انتظام الحركة في مناطق وسط البلد، وميدان التحرير، ورمسيس، ومدينة نصر.

كما استقرت الحالة المرورية على كورنيش النيل والطريق الأوتوستراد، دون تسجيل تكدسات مؤثرة.

الجيزة.. مرونة في الحركة وتباطؤ نسبي بمحيط الأعمال

وفي الجيزة، سادت حالة من الانسيابية في مناطق الدقي والعجوزة والمهندسين، مع انتظام الحركة بميدان الجيزة ومحور صفط اللبن.

فيما ظهر تباطؤ نسبي بشارع الهرم، نتيجة استمرار أعمال الإنشاءات، خاصة المرتبطة بمشروعات النقل.

القليوبية.. انتظام على الطرق الرئيسية

وسجلت الطرق السريعة والزراعية بنطاق محافظة القليوبية سيولة ملحوظة في حركة السيارات، مع غياب التكدسات خلال الساعات الأولى من الصباح، واستمرار المتابعة الميدانية للحالة المرورية.

انتشار الخدمات المرورية

وعززت الإدارة العامة للمرور من تواجدها في الشوارع والميادين، مدعومة بالأوناش وسيارات الإغاثة، لسرعة التعامل مع الأعطال والحوادث، والحفاظ على انسيابية الحركة، خاصة خلال أوقات الذروة.

اقرأ أيضا:

شقوا وشها نصين وطعنوا بناتها في نص السوق.. ماذا حدث مع "سيدة بولاق" في شارع 10؟

كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

بيان من الداخلية بشأن فيديو "فتاة حلوان"



